МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии
8 января 2026 / 17:59
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии вызывают в Европе обеспокоенность, ЕС обсуждает возможную реакцию на них. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции в рамках визита в Египет.
"Сигналы, которые мы получаем по поводу Гренландии, вызывают глубокую озабоченность. Мы проводим дискуссии между странами сообщества на предмет того, насколько реальна эта угроза, и если реальна, то каким будет наш ответ", - отметила Каллас.