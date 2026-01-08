ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии вызывают в Европе обеспокоенность, ЕС обсуждает возможную реакцию на них. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции в рамках визита в Египет.

"Сигналы, которые мы получаем по поводу Гренландии, вызывают глубокую озабоченность. Мы проводим дискуссии между странами сообщества на предмет того, насколько реальна эта угроза, и если реальна, то каким будет наш ответ", - отметила Каллас.