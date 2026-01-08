Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
8 января 2026 / 20:31
КОТИРОВКИ
USD
08/01
78.2267
EUR
08/01
92.0938
Новости часа
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция Президент Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после беседы с Трампом
Москва
8 января 2026 / 20:31
Котировки
USD
08/01
78.2267
0.0000
EUR
08/01
92.0938
0.0000
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Геополитика
Политика
ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии
8 января 2026 / 17:59
ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии
© John Thys/ Pool via AP/ТАСС

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии вызывают в Европе обеспокоенность, ЕС обсуждает возможную реакцию на них. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции в рамках визита в Египет.

"Сигналы, которые мы получаем по поводу Гренландии, вызывают глубокую озабоченность. Мы проводим дискуссии между странами сообщества на предмет того, насколько реальна эта угроза, и если реальна, то каким будет наш ответ", - отметила Каллас.

МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
18:30
Президент Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после беседы с Трампом
18:15
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон прекратить незаконные действия против "Маринеры"
17:59
ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии
17:45
Мерц: развертывание многонациональных сил для Украины невозможно без согласия России
17:30
Россиянина Касаткина обменяли на француза Винатье
17:15
МИД РФ: захват США "Маринеры" представляет собой грубейшее нарушение международного права
16:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных
16:44
Гинцбург сообщил о подготовке персонализированной вакцины от рака
16:29
Reuters: NASA прорабатывает досрочное возвращение экипажа Crew-11 с МКС
16:16
В Швейцарии предложили признать Трампа персоной нон грата
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения