8 января 2026 / 20:31
8 января 2026 / 20:16
8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
/ Россия / Политика / США: после империи / Россия-США
Политика
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон прекратить незаконные действия против "Маринеры"
8 января 2026 / 18:15
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон прекратить незаконные действия против "Маринеры"
© US EUROPEAN COMMAND via X/ Handout via REUTERS/ТАСС

Россия призывает США вернуться к нормам права и немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера "Маринера". Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

"Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Повторяем требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа гражданами РФ, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину", - подчеркнули на Смоленской площади.

