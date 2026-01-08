Россия призывает США вернуться к нормам права и немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера "Маринера". Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

"Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Повторяем требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа гражданами РФ, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину", - подчеркнули на Смоленской площади.