Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
8 января 2026 / 20:31
КОТИРОВКИ
USD
08/01
78.2267
EUR
08/01
92.0938
Новости часа
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция Президент Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после беседы с Трампом
Москва
8 января 2026 / 20:31
Котировки
USD
08/01
78.2267
0.0000
EUR
08/01
92.0938
0.0000
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Украина / Безопасность / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Безопасность
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция

МИД России предупреждает, что «размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность». Об это говорится в опубликованном 8 января комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с планами ряда стран Запада по дальнейшей милитаризации Украины

По словам Захаровой, «мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение. Все эти цели, безусловно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции, в ходе которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами Российской Федерации».

МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
18:30
Президент Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после беседы с Трампом
18:15
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон прекратить незаконные действия против "Маринеры"
17:59
ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии
17:45
Мерц: развертывание многонациональных сил для Украины невозможно без согласия России
17:30
Россиянина Касаткина обменяли на француза Винатье
17:15
МИД РФ: захват США "Маринеры" представляет собой грубейшее нарушение международного права
16:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных
16:44
Гинцбург сообщил о подготовке персонализированной вакцины от рака
16:29
Reuters: NASA прорабатывает досрочное возвращение экипажа Crew-11 с МКС
16:16
В Швейцарии предложили признать Трампа персоной нон грата
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения