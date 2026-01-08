Президент Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после беседы с Трампом

Президент Колумбии Густаво Петро после общения по телефону с президентом США Дональдом Трампом разместил в соцсети X совместное изображение ягуара и белоголового орлана - национальных символов Колумбии и Соединенных Штатов.

"Мы с президентом Трампом обсуждали наши разные взгляды на отношения США с Латинской Америкой", - отметил он.

Колумбийский лидер также отметил, что эксплуатация Латинской Америки ради нефти повлечет за собой лишь разрушение международного права и призвал Вашингтон к глобальному миру и демократии, указав на потенциал сферы чистой энергетики в регионе.