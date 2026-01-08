МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
Президент Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после беседы с Трампом
8 января 2026 / 18:30
© Gustavo Petro/ X/ТАСС
Президент Колумбии Густаво Петро после общения по телефону с президентом США Дональдом Трампом разместил в соцсети X совместное изображение ягуара и белоголового орлана - национальных символов Колумбии и Соединенных Штатов.
"Мы с президентом Трампом обсуждали наши разные взгляды на отношения США с Латинской Америкой", - отметил он.
Колумбийский лидер также отметил, что эксплуатация Латинской Америки ради нефти повлечет за собой лишь разрушение международного права и призвал Вашингтон к глобальному миру и демократии, указав на потенциал сферы чистой энергетики в регионе.