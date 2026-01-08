Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
8 января 2026 / 21:50
8 января 2026 / 20:16
8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
RMF FM: Польша передала в суд запрос Киева на экстрадицию Бутягина
8 января 2026 / 18:45
RMF FM: Польша передала в суд запрос Киева на экстрадицию Бутягина
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Польская прокуратура передала в Окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом информировала радиостанция RMF FM.

Уточняется, что ходатайство пока поступило лишь в электронном виде. Оригиналы документов по делу будут переданы в суд, вероятно, 9 января. Вместе с ними прокуратура в этот же день также подаст запрос на продление срока ареста Бутягина, который истекает 13 января.

Согласно полученной радиостанцией информации, прокуратура поддерживает позицию о необходимости экстрадиции россиянина на Украину.

По данным RMF FM, решение о выдаче задержанного в Польше археолога будет принимать министр юстиции после того, как суд сочтет соответствующие действия правомочными.

