RMF FM: Польша передала в суд запрос Киева на экстрадицию Бутягина

Польская прокуратура передала в Окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом информировала радиостанция RMF FM.

Уточняется, что ходатайство пока поступило лишь в электронном виде. Оригиналы документов по делу будут переданы в суд, вероятно, 9 января. Вместе с ними прокуратура в этот же день также подаст запрос на продление срока ареста Бутягина, который истекает 13 января.

Согласно полученной радиостанцией информации, прокуратура поддерживает позицию о необходимости экстрадиции россиянина на Украину.

По данным RMF FM, решение о выдаче задержанного в Польше археолога будет принимать министр юстиции после того, как суд сочтет соответствующие действия правомочными.