В Минэнерго США не исключают дальнейшего присутствия Китая в Венесуэле

США могут найти компромиссное решение, которое позволит Китаю продолжить вести экономическую деятельность на территории Венесуэлы. Такое заявление сделала американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу Fox Business.

Он отметил, что КНР могла бы сохранить свое присутствие в Венесуэле в том случае, если США станут там "доминирующей силой" и будут контролировать распределение нефти. "Можно ли найти баланс с Китаем по вопросу присутствия в Венесуэле? Думаю, что да. Китай обладает экономической мощью, является крупным потребителем нефти и может быть конструктивным партнером США", - указал Райт.

Некоторое время назад газета The Wall Street Journal писала о том, что президент США Дональд Трамп и его администрация планируют установить контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, чтобы в конечном счете снизить цены на нефть до отметки 50$ за баррель, а также вытеснить из Венесуэлы КНР и РФ.