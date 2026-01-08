Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
8 января 2026 / 20:16
8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Экономика / США: после империи / Атака на Венесуэлу
Экономика
В Минэнерго США не исключают дальнейшего присутствия Китая в Венесуэле
8 января 2026 / 18:59
В Минэнерго США не исключают дальнейшего присутствия Китая в Венесуэле
© AP Photo/ Rodrigo Abd, архив/ТАСС

США могут найти компромиссное решение, которое позволит Китаю продолжить вести экономическую деятельность на территории Венесуэлы. Такое заявление сделала американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу Fox Business.

Он отметил, что КНР могла бы сохранить свое присутствие в Венесуэле в том случае, если США станут там "доминирующей силой" и будут контролировать распределение нефти. "Можно ли найти баланс с Китаем по вопросу присутствия в Венесуэле? Думаю, что да. Китай обладает экономической мощью, является крупным потребителем нефти и может быть конструктивным партнером США", - указал Райт.

Некоторое время назад газета The Wall Street Journal писала о том, что президент США Дональд Трамп и его администрация планируют установить контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, чтобы в конечном счете снизить цены на нефть до отметки 50$ за баррель, а также вытеснить из Венесуэлы КНР и РФ.

