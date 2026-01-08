МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
© Teresa Suarez, Pool via AP/ТАСС
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что с облегчением воспринял новость о возвращении на родину французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).
"Наш соотечественник Лоран Винатье освобожден и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких", - указал глава государства в соцсети X.
Некоторое время назад Федеральная служба безопасности РФ информировала о том, что 26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции 21 июня по запросу США, возвращен в Россию в обмен на осужденного ранее в стране Винатье.