Макрон заявил, что с облегчением воспринял сообщение об освобождении Винатье

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что с облегчением воспринял новость о возвращении на родину французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).

"Наш соотечественник Лоран Винатье освобожден и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких", - указал глава государства в соцсети X.

Некоторое время назад Федеральная служба безопасности РФ информировала о том, что 26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции 21 июня по запросу США, возвращен в Россию в обмен на осужденного ранее в стране Винатье.