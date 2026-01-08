Вторая часть фильма "Чебурашка" собрала за восемь дней в прокате свыше 4 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) сообщает ТАСС.

"Чебурашка-2" стал доступен в прокате 1 января. Кинокартина снята режиссером Дмитрием Дьяченко. Совокупные сборы фильма на 14:00 мск 8 января составили 4,013 млрд рублей, в том числе 426,593 млн рублей было заработано на предпродаже.

За восемь дней в прокате кинокартину посмотрели свыше 7 млн человек. В первый день семейную комедию посмотрели более 880 тысяч зрителей. Фильм поднялся на второе место среди самых кассовых российских фильмов и уступает только первому "Чебурашке".

Главные роли во второй части франшизы сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.