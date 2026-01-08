Мирное урегулирование на Украине возможно на основе устранения первопричин. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва подтверждает, что мирное решение конфликта возможно "исключительно на основе устранения его первопричин". В частности, речь идет о возвращении Украины к внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, а также соблюдении Киевом прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей нацменьшинств. Вместе с тем Киев должен признать современные территориальные реалии, сложившиеся благодаря праву народов на самоопределение, указала Захарова.

"Все эти цели, несомненно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции", - отметила дипломат, обратив внимание, что на поле боя инициативу удерживают российские ВС.