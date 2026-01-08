Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш охарактеризовал как откровенное нарушение международного права операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявил о недопустимости применения в мировой политике "закона джунглей".

"Военная интервенция США в Венесуэлу и трансляция в прямом эфире на глазах всего мира кадров, на которых видно, как главу независимого государства вытаскивают из постели, а затем предают суду, являются открытым попранием международного права. Это явное проявление "закона джунглей" со стороны одного из крупнейших государств мира. Человечество должно единым фронтом выступить против этого", - отметил он при общении с журналистами.

Некоторое время назад действия Соединенных Штатов в отношении Мадуро осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал похищение венесуэльского лидера нарушением суверенитета и игнорированием международного права.