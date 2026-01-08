Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
8 января 2026 / 21:50
КОТИРОВКИ
USD
08/01
78.2267
EUR
08/01
92.0938
Новости часа
В ГД считают "острой проблемой" стремление граждан к самолечению МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
Москва
8 января 2026 / 21:50
Котировки
USD
08/01
78.2267
0.0000
EUR
08/01
92.0938
0.0000
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Атака на Венесуэлу
Политика
В Турции охарактеризовали захват Мадуро как применение США "закона джунглей"
8 января 2026 / 19:59
В Турции охарактеризовали захват Мадуро как применение США "закона джунглей"
© AP Photo/ Matias Delacroix/ТАСС

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш охарактеризовал как откровенное нарушение международного права операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявил о недопустимости применения в мировой политике "закона джунглей".

"Военная интервенция США в Венесуэлу и трансляция в прямом эфире на глазах всего мира кадров, на которых видно, как главу независимого государства вытаскивают из постели, а затем предают суду, являются открытым попранием международного права. Это явное проявление "закона джунглей" со стороны одного из крупнейших государств мира. Человечество должно единым фронтом выступить против этого", - отметил он при общении с журналистами.

Некоторое время назад действия Соединенных Штатов в отношении Мадуро осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал похищение венесуэльского лидера нарушением суверенитета и игнорированием международного права.

МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:28
В ГД считают "острой проблемой" стремление граждан к самолечению
20:15
Макрон заявил, что саммит ВОЗ состоится в Лионе в апреле 2026 года
19:59
В Турции охарактеризовали захват Мадуро как применение США "закона джунглей"
19:43
МИД РФ обозначил условия для мирного урегулирования на Украине
19:30
Фильм "Чебурашка-2" за восемь дней проката заработал 4 млрд рублей
19:16
Макрон заявил, что с облегчением воспринял сообщение об освобождении Винатье
18:59
В Минэнерго США не исключают дальнейшего присутствия Китая в Венесуэле
18:45
RMF FM: Польша передала в суд запрос Киева на экстрадицию Бутягина
18:30
Президент Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после беседы с Трампом
18:15
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон прекратить незаконные действия против "Маринеры"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения