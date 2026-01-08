Макрон заявил, что саммит ВОЗ состоится в Лионе в апреле 2026 года

Саммит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пройдет в Лионе в апреле 2026 года. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании французских послов в Елисейском дворце.

"В тот момент, когда ВОЗ подвергается давлению и угрозам, ее укрепление, а также объединение всех целевых фондов всех стран на саммите в Лионе в апреле станет ключевым моментом в защите эффективного многостороннего сотрудничества", - отметил он.

Французский лидер также подтвердил нацеленность Парижа "уделять пристальное внимание вопросам здравоохранения в своей международной повестке".

В 2025 году президент США Дональд Трамп объявил о выводе Соединенных Штатов и прекращении финансирования Вашингтоном ряда организаций в рамках системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).