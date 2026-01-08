Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
8 января 2026 / 21:50
КОТИРОВКИ
USD
08/01
78.2267
EUR
08/01
92.0938
Новости часа
В ГД считают "острой проблемой" стремление граждан к самолечению МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
Москва
8 января 2026 / 21:50
Котировки
USD
08/01
78.2267
0.0000
EUR
08/01
92.0938
0.0000
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Макрон заявил, что саммит ВОЗ состоится в Лионе в апреле 2026 года
8 января 2026 / 20:15
Макрон заявил, что саммит ВОЗ состоится в Лионе в апреле 2026 года
© AP Photo/ Aurelien Morissard, Pool/ТАСС

Саммит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пройдет в Лионе в апреле 2026 года. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании французских послов в Елисейском дворце.

"В тот момент, когда ВОЗ подвергается давлению и угрозам, ее укрепление, а также объединение всех целевых фондов всех стран на саммите в Лионе в апреле станет ключевым моментом в защите эффективного многостороннего сотрудничества", - отметил он.

Французский лидер также подтвердил нацеленность Парижа "уделять пристальное внимание вопросам здравоохранения в своей международной повестке".

В 2025 году президент США Дональд Трамп объявил о выводе Соединенных Штатов и прекращении финансирования Вашингтоном ряда организаций в рамках системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). 

МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:28
В ГД считают "острой проблемой" стремление граждан к самолечению
20:15
Макрон заявил, что саммит ВОЗ состоится в Лионе в апреле 2026 года
19:59
В Турции охарактеризовали захват Мадуро как применение США "закона джунглей"
19:43
МИД РФ обозначил условия для мирного урегулирования на Украине
19:30
Фильм "Чебурашка-2" за восемь дней проката заработал 4 млрд рублей
19:16
Макрон заявил, что с облегчением воспринял сообщение об освобождении Винатье
18:59
В Минэнерго США не исключают дальнейшего присутствия Китая в Венесуэле
18:45
RMF FM: Польша передала в суд запрос Киева на экстрадицию Бутягина
18:30
Президент Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после беседы с Трампом
18:15
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон прекратить незаконные действия против "Маринеры"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения