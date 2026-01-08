Для России и всего мира остро стоит проблема самолечения. На это обратил внимание председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в беседе с ТАСС.

"Она, конечно, остро стоит и для России, и для всего мира. Потому что доступ к информации настолько простой, так легко ее получить, что любой человек может почувствовать себя врачом", - указал парламентарий.

Вместе с тем, по его словам, к самолечению может привести длительное ожидание нужного врача. "Если человеку говорят: слушайте, вы можете подождать неделю и мы запишем вас на прием, человеку не хочется ждать", - отметил Леонов.