Общество
В ГД считают "острой проблемой" стремление граждан к самолечению
8 января 2026 / 20:28
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Для России и всего мира остро стоит проблема самолечения. На это обратил внимание председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в беседе с ТАСС.
"Она, конечно, остро стоит и для России, и для всего мира. Потому что доступ к информации настолько простой, так легко ее получить, что любой человек может почувствовать себя врачом", - указал парламентарий.
Вместе с тем, по его словам, к самолечению может привести длительное ожидание нужного врача. "Если человеку говорят: слушайте, вы можете подождать неделю и мы запишем вас на прием, человеку не хочется ждать", - отметил Леонов.