Лукашенко отметил, что жене Мадуро предлагали остаться в Венесуэле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что супруге лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться в республике.

"Важно, что захватили президента Венесуэлы. Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним, я со своим возлюбленным". Доставили в Америку и пришили ей наркобизнес", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко назвал ее очень мужественной женщиной.

"Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет", - заключил глава государства.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке.