Москва
8 января 2026 / 23:22
Москва
8 января 2026 / 23:22
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
/ Ближнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Атака на Венесуэлу
Политика
Лукашенко отметил, что жене Мадуро предлагали остаться в Венесуэле
8 января 2026 / 20:45
Лукашенко отметил, что жене Мадуро предлагали остаться в Венесуэле
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что супруге лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться в республике.

"Важно, что захватили президента Венесуэлы. Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним, я со своим возлюбленным". Доставили в Америку и пришили ей наркобизнес", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко назвал ее очень мужественной женщиной.

"Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет", - заключил глава государства.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке.

