Москва
8 января 2026 / 23:22
8 января 2026 / 20:16
8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
Политика
Политика
Дипслужба ЕС не смогла уточнить, на какие 19 стран якобы нападала Россия
8 января 2026 / 20:59
Дипслужба ЕС не смогла уточнить, на какие 19 стран якобы нападала Россия
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

Дипслужба ЕС не смогла перечислить 19 стран, на которые, по утверждению ее главы Каи Каллас, Россия якобы "нападала за последние 100 лет, причем на некоторые по 3-4 раза". Соответствующий депутатский запрос в европейскую Службу внешних действий направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

В запросе, который он разместил в соцсети X, сказано: "Вы упомянули, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить перечень этих 19 стран".

Ответ дипслужбы ЕС, датированный 7 января, Картайзер также опубликовал в X. В нем, в частности, говорится: "В течение последних 100 лет Россия - а до этого СССР - предпринимали неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами. Упоминание об этом должно подчеркивать системный и продолжающийся характер этих актов агрессии".

Таким образом, в письме дипслужбы ЕС не упоминается ни одна страна, якобы атакованная Россией. Запрос в дипслужбу ЕС датирован 1 декабря.

В ответе аппарата Каллас также указали, что они осведомлены, что РФ существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года. Там пояснили, что Каллас также имела в виду действия СССР, правопреемницей которого является РФ.

