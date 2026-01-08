Reuters: в США рассматривали выплаты жителям Гренландии до $100 тыс. на человека

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала вопрос о выплате жителям Гренландии единовременного пособия размером от $10 тыс. до 100 тыс. на человека, чтобы убедить их отделиться от Дании. Об этом со ссылкой на осведомленные источники передает агентство Reuters.

По утверждению двух собеседников, точный размер таких выплат, а также механизм их организации пока не определены. По данным агентства, эта инициатива служит объяснением того, как США могут попытаться "купить" остров с населением порядка 57 тыс. человек, несмотря на заявления Копенгагена, что Гренландия не продается.

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, акцентируя, что остров является частью королевства.