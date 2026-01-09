Россия ответила на террористическую атаку на резиденцию Путина

Вооруженные Силы России 9 января нанесли «массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины». Об этом сообщило сегодня МО РФ.

В сообщении подчеркивается, что удар нанесен «в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции Президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г.»

Ночью 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию президента России Владимира Путина с помощью 91 БПЛА.

Министерство также сообщает, что цели удара достигнуты. «Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа».

СМИ сообщают, что удар нанесен по объектам во Львовской и Киевской областях.

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что определены «объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России».

Глава российской дипломатии также отметил, что «учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», что, однако, не означает выход из переговорного процесса.

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. Глава государства тогда сказал, что новая ракета называется "Орешник".

В декабре этого же года Путин заявлял, что развернуто серийное производство таких систем.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщал, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы. "Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам не имеет аналогов в мире, боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны", - отметил он.