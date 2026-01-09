Российские ВС в ответ на атаку на резиденцию Путина нанесли удар "Орешником" по Украине

Российские военнослужащие в качестве реакции на атаку Киева в отношении резиденции президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Минувшей ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента РФ в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года, Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотниками по критически важным объектам на Украине", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что "цели удара достигнуты".

"Поражены объекты производства беспилотников, которые применялись в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - заявили в МО РФ.