С 2026 года в стаж родителей войдут периоды ухода за ребенком до 1,5 лет

С начала года вступил в силу закон, в соответствии с которым теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет без ограничений. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

"1 января вступил в силу федеральный закон, нацеленный на поддержку семей с детьми (ФЗ от 28.11.2025 № 443-ФЗ). Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет - без каких-либо ограничений", - указал он.

Председатель палаты отметил, что ранее родителям, которые находились в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более шести лет. Это равнялось сроку ухода за четырьмя детьми.

Он уточнил, что в случае рождения двойни или тройни у женщины, периоды ухода за каждым ребенком при расчете им стажа будут учитывать отдельно и складываться. Подать заявление на перерасчет пенсии можно в клиентских службах Соцфонда или через "Госуслуги". Выходящим на пенсию после 1 января 2026 года все периоды зачтутся автоматически, заявил Володин.

Вместе с тем он обратил внимание, что вопросы демографии являются безусловным приоритетом в работе ГД. За 2025 год по этой повестке было принято девять законов, а также еще восемь, которые направлены на охрану здоровья, добавил Володин.