Долина передаст ключи от проданной Лурье квартиры 9 января

Певица Лариса Долина намерена передать ключи от квартиры в столичном районе Хамовники, которую у нее ранее купила Полина Лурье, во второй половине дня 9 января. Об этом сообщила адвокат артистки Мария Пухова в беседе с ТАСС.

По ее словам, "передача ключей от квартиры Долиной запланирована на 9 января, на вторую половину дня".

В августе 2024 года появились сообщения о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже решением Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ.

Согласно решению Верховного суда, право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее освободить.