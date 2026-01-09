Клишас отметил, что США отказом от международного права создают новую реальность

Соединенные Штаты, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, создают принципиально новую правовую реальность за счет отказа от международного права. Соответствующую точку зрения изложил председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

"Прямой отказ от международного права одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН США создает в мире принципиально новую правовую реальность", - указал он, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что он не нуждается в международном праве.

Некоторое время назад американский лидер в интервью газете The New York Times заявил, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его "собственной моралью", отвергнув значимость международного права и прочих механизмов сдерживания в контексте применения военной мощи.