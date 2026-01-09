Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в РФ смартфонов и компьютеров

Правительство РФ продлило до конца наступившего года упрощенный ввоз в страну некоторых видов электронных устройств, включая смартфоны и компьютеры. Соответствующее постановление подписано, информировала пресс-служба кабмина.

Отмечается, что такое "решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке в условиях внешнего санкционного давления".

Упрощенный порядок ввоза касается процедуры получения нотификации на технику. Соответствующий документ необходим для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. Это, к примеру, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и рации.

Согласно общему правилу, для получения нотификации для ввоза на территорию России таких устройств изготовитель должен обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Однако упрощенный порядок "допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий", указали в пресс-службе.

Вместе с тем в соответствии с упрощенным порядком исключаются требования о предоставлении таможенным органам информации о нотификации, в случае, если ввозимые устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России. Впервые это решение было принято в 2022 году и с тех пор ежегодно продлевается.