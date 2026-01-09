Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основных торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 9 января отметился ростом, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снижается после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС росли на 0,33% и торговались на уровне 2 727,65 и 1 098,43 пункта соответственно. Курс юаня рос на 0,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,3235 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 723,85 пункта (+0,19%), индекс РТС составлял 1 096,91 пункта (+0,19%). Вместе с тем курс юаня перешел к снижению на 6,3 копейки, до 11,252 рубля.