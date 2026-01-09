Axios: Вашингтон и Киев согласовали мирную сделку

МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
Портал Axios сообщил о том, что администрация США и представители Киева согласовали план возможного урегулирования украинского кризиса.
По его данным, "придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана президента США Дональда Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ" на это предложение со стороны российских властей.
Ранее издание информировало о том, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел встречу в Париже с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам их двухдневных переговоров с представителями Украины и стран Европы.