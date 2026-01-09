Ночной удар "Орешником" по Украине послужил примером того, как надо действовать против "опасных психов". На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, "международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам", и вести себя РФ "нужно соответственно: слишком много буйных вокруг".

"При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины", - указал Медведев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российские ВС в качестве реакции на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины.

По данным ведомства, были поражены объекты производства беспилотников, которые применялись в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.