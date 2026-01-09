Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
8 января 2026 / 20:16
8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
/ Дальнее зарубежье / Общество / США: после империи / Геополитика

Общество
Общество
FT: большинство опрошенных жителей Гренландии не хотят быть американцами
9 января 2026 / 12:47
FT: большинство опрошенных жителей Гренландии не хотят быть американцами
© AP Photo/ Kwiyeon Ha/ТАСС

Подавляющее большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США. Об этом информировала газета Financial Times, ссылаясь на социологический опрос, проведенный компанией Verian.

Так, 85% гренландцев не хотят становиться американцами, так как полагают, что уровень жизни в Дании намного выше. В частности, жителей острова беспокоит преступность в Соединенных Штатах и дорогостоящие медицинские услуги.

По мнению авторов публикации FT, США могли бы предложить 57 тыс. жителей Гренландии американский паспорт и по $1 млн, если те добровольно изъявили бы желание присоединиться к Соединенным Штатам. Вместе с тем, издание отмечает, что предприниматель Илон Маск мог бы подарить каждому гренландцу по автомобилю Tesla.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз отмечал, что Гренландия должна присоединиться к Соединенным Штатам. В интервью телеканалу NBC News в мае прошлого года он не исключил вероятности применения силы для решения данного вопроса. 

