FT: большинство опрошенных жителей Гренландии не хотят быть американцами

Подавляющее большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США. Об этом информировала газета Financial Times, ссылаясь на социологический опрос, проведенный компанией Verian.

Так, 85% гренландцев не хотят становиться американцами, так как полагают, что уровень жизни в Дании намного выше. В частности, жителей острова беспокоит преступность в Соединенных Штатах и дорогостоящие медицинские услуги.

По мнению авторов публикации FT, США могли бы предложить 57 тыс. жителей Гренландии американский паспорт и по $1 млн, если те добровольно изъявили бы желание присоединиться к Соединенным Штатам. Вместе с тем, издание отмечает, что предприниматель Илон Маск мог бы подарить каждому гренландцу по автомобилю Tesla.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз отмечал, что Гренландия должна присоединиться к Соединенным Штатам. В интервью телеканалу NBC News в мае прошлого года он не исключил вероятности применения силы для решения данного вопроса.