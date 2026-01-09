Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
9 января 2026 / 14:39
Сторона Лурье отказалась принять ключи от квартиры Долиной В здании Верховной рады нет отопления и водоснабжения
Москва
9 января 2026 / 14:39
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Безопасность
Российские ВС освободили Зеленое в Запорожской области
9 января 2026 / 12:59
Российские ВС освободили Зеленое в Запорожской области
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские военные за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов, в том числе Зеленое в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе решительных действий Северной группировки удалось взять под контроль Грабовское в Сумской области. Западная группа освободила населенный пункт Подолы Харьковской области, а Южная - Бондарное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, подразделения группировки "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, в течение недели освобождены населенные пункты Зеленое Запорожской области и Братское Днепропетровской области, указали в МО РФ.

13:44
Сторона Лурье отказалась принять ключи от квартиры Долиной
13:30
В здании Верховной рады нет отопления и водоснабжения
13:15
Захарова сообщила, что Трамп освободил двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59
Российские ВС освободили Зеленое в Запорожской области
12:47
FT: большинство опрошенных жителей Гренландии не хотят быть американцами
12:31
Медведев сравнил удар "Орешником" с уколом галоперидола
12:14
Axios: Вашингтон и Киев согласовали мирную сделку
11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основных торгов
11:40
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в РФ смартфонов и компьютеров
11:19
Клишас отметил, что США отказом от международного права создают новую реальность
Все новости
