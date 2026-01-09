МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
Безопасность
Российские ВС освободили Зеленое в Запорожской области
9 января 2026 / 12:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские военные за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов, в том числе Зеленое в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе решительных действий Северной группировки удалось взять под контроль Грабовское в Сумской области. Западная группа освободила населенный пункт Подолы Харьковской области, а Южная - Бондарное Донецкой Народной Республики (ДНР).
Кроме того, подразделения группировки "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, в течение недели освобождены населенные пункты Зеленое Запорожской области и Братское Днепропетровской области, указали в МО РФ.