9 января 2026 / 14:39
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
Общество
Захарова сообщила, что Трамп освободил двух россиян из экипажа "Маринеры"
9 января 2026 / 13:15
© AP Photo/Эрик Гэй/ТАСС

Президент США Дональд Трамп, реагируя на обращение Москвы, принял решение освободить двух граждан РФ из экипажа танкера "Маринера". Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В ответ на наше обращение президент США Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем это решение и выражаем признательность руководству США", - указала дипломат.

Она отметила, что российская сторона начинает "срочную практическую проработку всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения" граждан РФ на Родину. 

