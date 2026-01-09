В здании Верховной рады нет отопления и водоснабжения

Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения после серии взрывов, прогремевших ранее в Киеве. Соответствующее сообщение разместил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Просто скажу, что в Раде (ну по меньшей мере в комитете) нет ни отопления, ни воды тоже. Свет, вроде, пока есть", - указал он.

Некоторое время назад в Киевской городской государственной администрации информировали о том, что ограничено движение поездов по красной ветке столичного метрополитена из-за отсутствия электроснабжения ввиду повреждений объектов критической инфраструктуры. Позднее энергетический холдинг "ДТЭК" заявил, что экстренные отключения света введены в трех районах Киева на левом берегу Днепра. Вместе с тем Киевводоканал уведомил, что объекты водопроводной инфраструктуры города оказались обесточены.

Воздушная тревога была объявлена в пятницу, 9 января, на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове.