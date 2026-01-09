МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
Общество
Сторона Лурье отказалась принять ключи от квартиры Долиной
9 января 2026 / 13:44
© Евгений Мессман/ ТАСС
Сторона покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье отказалась принять жилье певицы, так как выявила неточность в акте приема-передачи. Об этом заявила защитница Долиной Мария Пухова, передает ТАСС.
"Квартира готова к передаче с 5 января, как мы ранее говорили, к этой дате были подготовлены документы - акт приема-передачи квартиры. 5 января Полина не смогла приехать, назначила дату сегодня. Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи", - сказала Пухова.
Ранее сообщалось, что Долина намерена передать ключи от квартиры во второй половине дня в пятницу.