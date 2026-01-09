МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
Политика
Трамп заявил, что США не станут повторно атаковать Венесуэлу
9 января 2026 / 13:59
© AP Photo/Эван Вуччи/ТАСС
Президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон и Каракас уже успешно сотрудничают, в том числе в вопросах восстановления нефтегазовой инфраструктуры, поэтому Вашингтон не намерен проводить повторную атаку на Венесуэлу.
"США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в вопросах восстановления своей нефтегазовой инфраструктуры. В связи с этим я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак, которая, по всей видимости, уже будет не нужна", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.