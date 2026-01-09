Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
8 января 2026 / 20:16
8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
Политика
Трамп заявил, что США не станут повторно атаковать Венесуэлу
9 января 2026 / 13:59
Трамп заявил, что США не станут повторно атаковать Венесуэлу
© AP Photo/Эван Вуччи/ТАСС

Президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон и Каракас уже успешно сотрудничают, в том числе в вопросах восстановления нефтегазовой инфраструктуры, поэтому Вашингтон не намерен проводить повторную атаку на Венесуэлу.

"США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в вопросах восстановления своей нефтегазовой инфраструктуры. В связи с этим я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак, которая, по всей видимости, уже будет не нужна", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

