Стоимость нефти Brent впервые с 8 декабря поднималась выше $63

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднималась выше $63 за баррель впервые с 8 декабря прошлого года.

По состоянию на 00:23 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,66% и торговалась на уровне $63,02 за баррель.

К 11:40 мск Brent замедлил рост до $62,56 за баррель (+0,92%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 0,9% и находился на отметке в $58,28 за баррель, свидетельствуют данные площадки.