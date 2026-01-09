МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
Стоимость нефти Brent впервые с 8 декабря поднималась выше $63
9 января 2026 / 14:16
© Егор Алеев/ТАСС, архив
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднималась выше $63 за баррель впервые с 8 декабря прошлого года.
По состоянию на 00:23 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,66% и торговалась на уровне $63,02 за баррель.
К 11:40 мск Brent замедлил рост до $62,56 за баррель (+0,92%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 0,9% и находился на отметке в $58,28 за баррель, свидетельствуют данные площадки.