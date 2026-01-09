Дети с 20 января не смогут выехать из России по свидетельству о рождении

Граждане РФ, которые запланировали выезд за рубеж, с 20 января должны сделать загранпаспорта несовершеннолетним детям, так как по свидетельству о рождении те не смогут пересечь границу. Об этом со ссылкой на миграционную службу МВД РФ сообщает ТАСС.

"С 20 января свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане РФ могли пересекать государственную границу. С этой даты выезд из России и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

"Во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны, рекомендуем заблаговременно обращаться за оформлением загранпаспорта ребенку", - отметили в миграционной службе.