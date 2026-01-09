Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
/ Россия / Политика / Многополярный мир / Политика и религия

Политика
Политика
Медведев отметил бурное начало 2026 года
9 января 2026 / 14:45
Медведев отметил бурное начало 2026 года
© REUTERS/ Adam Gray/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на бурное начало 2026 года.

Он отметил, что, прежде всего, начало года запомнится похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое российский политик охарактеризовал как "хамство и мерзость".

"Или, выражаясь красиво, вселенская катастрофа в сфере международных отношений", - указал он в Telegram-канале

