Медведев отметил бурное начало 2026 года

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на бурное начало 2026 года.

Он отметил, что, прежде всего, начало года запомнится похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое российский политик охарактеризовал как "хамство и мерзость".

"Или, выражаясь красиво, вселенская катастрофа в сфере международных отношений", - указал он в Telegram-канале.