Политика
Медведев отметил бурное начало 2026 года
9 января 2026 / 14:45
© REUTERS/ Adam Gray/ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на бурное начало 2026 года.
Он отметил, что, прежде всего, начало года запомнится похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое российский политик охарактеризовал как "хамство и мерзость".
"Или, выражаясь красиво, вселенская катастрофа в сфере международных отношений", - указал он в Telegram-канале.