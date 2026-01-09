В Москве образуются рекордные для января сугробы

В Москве к вечеру образуются сугробы высотой до 65 см, это станет абсолютным рекордом для января за всю историю наблюдений в регионе. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе (прежний максимум снега составляет 57 см). Снегопады пойдут на убыль только после 21 часа, и станут слабыми в ночь и под утро 10 января", - указал он.

Тишковец уточнил, что в аэропортах столичного региона в условиях сильной снежной бури видимость ухудшается до 500-800 м, порывы ветра местами достигают штормовых 17 м/с.

Ранее сообщалось, что с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см.