МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
Политика
Хаменеи предрек президенту США судьбу последнего иранского шаха
9 января 2026 / 15:14
© Foad Ashatri/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images/ТАСС
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, раскритиковав политику американского руководства в отношении исламской республики, предрек президенту США Дональду Трампу судьбу свергнутых тиранов прошлого, в числе которых выделил последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви.
"И тот, что с высокомерием и спесью восседает там и судит весь мир, пусть тоже знает: тираны и гордецы мира сего, подобные фараону, Нимроду, Реза-хану Пехлеви, основателю последней шахской династии Ирана, были низвергнуты, находясь на пике своего высокомерия. И он тоже будет низвергнут", - заявил Хаменеи при общении с представителями различных слоев населения. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики.