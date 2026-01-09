Хаменеи предрек президенту США судьбу последнего иранского шаха

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, раскритиковав политику американского руководства в отношении исламской республики, предрек президенту США Дональду Трампу судьбу свергнутых тиранов прошлого, в числе которых выделил последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви.

"И тот, что с высокомерием и спесью восседает там и судит весь мир, пусть тоже знает: тираны и гордецы мира сего, подобные фараону, Нимроду, Реза-хану Пехлеви, основателю последней шахской династии Ирана, были низвергнуты, находясь на пике своего высокомерия. И он тоже будет низвергнут", - заявил Хаменеи при общении с представителями различных слоев населения. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики.