Общество
Приобретшие гражданство РФ подростки будут принимать присягу
9 января 2026 / 15:30
Приобретшие гражданство РФ подростки будут принимать присягу
© Александр Полегенько/ ТАСС

Все подростки с 14 лет, получившие российское гражданство, с 9 января 2026 года будут приносить присягу. Об этом заявили в миграционной службе МВД РФ.

"Возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства РФ, снижен с 18 до 14 лет", - говорится в сообщении. Согласно МВД, соответствующая норма вступает в силу с 9 января. При этом процедура не зависит от того, как осуществлялся прием в гражданство РФ: в общем, упрощенном или исключительном порядке.

Вместе с тем решение о приеме в российское гражданство будет аннулировано с момента принятия, если человек изначально отказался приносить присягу. Сегодня решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения присяги гражданина РФ. Если человек не принес присягу в течение года, решение о приеме в гражданство считается недействительным с момента его принятия. Предусматривается также, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если человек умер до принесения присяги.

Принесение присяги - обязательное условие для лиц, приобретающих гражданство Российской Федерации.

