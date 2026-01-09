Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы по возможности выехать из города ввиду проблем с тепло- и электроснабжением.

"Обращаюсь к тем жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, - сделайте это", - указал Кличко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что половина многоквартирных домов в городе оказалась без отопления.

"Половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - в настоящее время без теплоснабжения из-за поврежденной критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением", - сообщил он.

Некоторое время назад в Киевской городской государственной администрации информировали о том, что ограничено движение поездов по красной ветке столичного метрополитена из-за отсутствия электроснабжения ввиду повреждений объектов критической инфраструктуры. Позднее энергетический холдинг "ДТЭК" заявил, что экстренные отключения света введены в трех районах Киева на левом берегу Днепра. Вместе с тем Киевводоканал уведомил, что объекты водопроводной инфраструктуры города оказались обесточены.

Воздушная тревога была объявлена в пятницу, 9 января, на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове.