Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
9 января 2026 / 16:24
КОТИРОВКИ
USD
09/01
78.2267
EUR
09/01
92.0938
Новости часа
Российские силы ПВО за неделю нейтрализовали 1 327 украинских беспилотников Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город
Москва
9 января 2026 / 16:24
Котировки
USD
09/01
78.2267
0.0000
EUR
09/01
92.0938
0.0000
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Украина сегодня / Политика и религия
Общество
Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город
9 января 2026 / 15:45
Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город
© AP Photo/ Markus Schreiber/ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы по возможности выехать из города ввиду проблем с тепло- и электроснабжением.

"Обращаюсь к тем жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, - сделайте это", - указал Кличко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что половина многоквартирных домов в городе оказалась без отопления.

"Половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - в настоящее время без теплоснабжения из-за поврежденной критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением", - сообщил он.

Некоторое время назад в Киевской городской государственной администрации информировали о том, что ограничено движение поездов по красной ветке столичного метрополитена из-за отсутствия электроснабжения ввиду повреждений объектов критической инфраструктуры. Позднее энергетический холдинг "ДТЭК" заявил, что экстренные отключения света введены в трех районах Киева на левом берегу Днепра. Вместе с тем Киевводоканал уведомил, что объекты водопроводной инфраструктуры города оказались обесточены.

Воздушная тревога была объявлена в пятницу, 9 января, на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове.

МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
15:59
Российские силы ПВО за неделю нейтрализовали 1 327 украинских беспилотников
15:45
Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город
15:30
Приобретшие гражданство РФ подростки будут принимать присягу
15:14
Хаменеи предрек президенту США судьбу последнего иранского шаха
14:58
В Москве образуются рекордные для января сугробы
14:45
Медведев отметил бурное начало 2026 года
14:30
Дети с 20 января не смогут выехать из России по свидетельству о рождении
14:16
Стоимость нефти Brent впервые с 8 декабря поднималась выше $63
13:59
Трамп заявил, что США не станут повторно атаковать Венесуэлу
13:44
Сторона Лурье отказалась принять ключи от квартиры Долиной
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения