Российские силы ПВО за неделю нейтрализовали 1 327 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 327 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 327 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 206 беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 020 танков и других боевых бронемашин, 1 637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 287 единиц специальной военной автомобильной техники.