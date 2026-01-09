Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
9 января 2026 / 17:42
КОТИРОВКИ
USD
09/01
78.2267
EUR
09/01
92.0938
Новости часа
Дмитриев обратил внимание Каллас на отсутствие систем ПВО против "Орешника" WSJ: береговая охрана США взяла под контроль нефтяной танкер Olina
Москва
9 января 2026 / 17:42
Котировки
USD
09/01
78.2267
0.0000
EUR
09/01
92.0938
0.0000
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские силы ПВО за неделю нейтрализовали 1 327 украинских беспилотников
9 января 2026 / 15:59
Российские силы ПВО за неделю нейтрализовали 1 327 украинских беспилотников
© Пресс-служба Министерства обороны России/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 327 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 327 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 206 беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 020 танков и других боевых бронемашин, 1 637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 287 единиц специальной военной автомобильной техники. 

МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
16:58
Дмитриев обратил внимание Каллас на отсутствие систем ПВО против "Орешника"
16:45
WSJ: береговая охрана США взяла под контроль нефтяной танкер Olina
16:31
Лукашенко с сыном приняли участие в расчистке снега
16:14
Мелони считает, что для Европы пришло время начать диалог с Россией
15:59
Российские силы ПВО за неделю нейтрализовали 1 327 украинских беспилотников
15:45
Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город
15:30
Приобретшие гражданство РФ подростки будут принимать присягу
15:14
Хаменеи предрек президенту США судьбу последнего иранского шаха
14:58
В Москве образуются рекордные для января сугробы
14:45
Медведев отметил бурное начало 2026 года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения