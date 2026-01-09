Мелони считает, что для Европы пришло время начать диалог с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони полагает, что пришло время Европе говорить с Россией. Такое мнение она выразила в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего года, отвечая на вопрос о позиции в пользу диалога с Москвой, изложенной вице-премьером и главой входящей в правящую коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал соображения об отношениях России с Италией. В этом случае, я считаю, Макрон прав: я думаю, что Евросоюзу тоже пора начать переговоры с Россией", - отметила Мелони.

"Вопрос, безусловно, кто должен это делать. Голосов слишком много", - указала она. "Не следует идти каждому самому по себе. Я всегда была за назначение спецпредставителя по Украине", - сказала премьер.

Вместе с тем, по ее словам, на нынешнем этапе условия для возвращения РФ в формат "Большой семерки" не сложились. "Надо смотреть, когда будет достигнут мир и на каких условиях он будет достигнут", - добавила Мелони.