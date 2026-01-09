Лукашенко с сыном приняли участие в расчистке снега

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в расчистке снега вместе с сыном Николаем. Об этом информировал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Канал распространил видео, на котором видно, как белорусский лидер и еще несколько человек расчищают снежные сугробы. В уборке снега принимает участие и сын главы государства Николай. Рядом бегает белый шпиц по кличке Умка, принадлежащий Лукашенко.

Согласно сообщению, "вместо обеда полезно поработать порой".

Ранее Белгидромет заявил, что за минувшие сутки в Белоруссии наблюдались сложные погодные условия: на большей части территории республики снежный покров составляет 6-30 см, местами по республике - 31-42 см. Коммунальные службы по стране работают в усиленном режиме.

Некоторое время назад агентство БелТА со ссылкой на ГО "Минское городское жилищное хозяйство" писало, что утором более 2 тыс. неравнодушных жителей столицы помогали вести борьбу со стихией.