WSJ: береговая охрана США взяла под контроль нефтяной танкер Olina

Береговая охрана США взяла под контроль еще один нефтяной танкер Olina, ставший пятым судном, захваченным Вашингтоном. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц США.

Отмечается, что операция проходила вблизи острова Тринидад (Республика Тринидад и Тобаго).

По информации агентства Reuters, ранее танкер совершал рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.