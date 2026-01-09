Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе европейской дипломатии Кае Каллас об отсутствии способных перехватить "Орешник" систем противовоздушной обороны (ПВО).

"Кая Каллас не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует", - указал он в соцсети X, комментируя заявления Каллас о необходимости передать Киеву средства ПВО после нанесенного российскими ВС удара "Орешником".

Некоторое время назад в Минобороны РФ информировали о том, что нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины, что представляет собой ответ на декабрьскую атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.