Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
9 января 2026 / 17:42
КОТИРОВКИ
USD
09/01
78.2267
EUR
09/01
92.0938
Новости часа
Дмитриев обратил внимание Каллас на отсутствие систем ПВО против "Орешника" WSJ: береговая охрана США взяла под контроль нефтяной танкер Olina
Москва
9 января 2026 / 17:42
Котировки
USD
09/01
78.2267
0.0000
EUR
09/01
92.0938
0.0000
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Евроведение / СВО
Безопасность
Дмитриев обратил внимание Каллас на отсутствие систем ПВО против "Орешника"
9 января 2026 / 16:58
Дмитриев обратил внимание Каллас на отсутствие систем ПВО против "Орешника"
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе европейской дипломатии Кае Каллас об отсутствии способных перехватить "Орешник" систем противовоздушной обороны (ПВО).

"Кая Каллас не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует", - указал он в соцсети X, комментируя заявления Каллас о необходимости передать Киеву средства ПВО после нанесенного российскими ВС удара "Орешником".

Некоторое время назад в Минобороны РФ информировали о том, что нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины, что представляет собой ответ на декабрьскую атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
16:58
Дмитриев обратил внимание Каллас на отсутствие систем ПВО против "Орешника"
16:45
WSJ: береговая охрана США взяла под контроль нефтяной танкер Olina
16:31
Лукашенко с сыном приняли участие в расчистке снега
16:14
Мелони считает, что для Европы пришло время начать диалог с Россией
15:59
Российские силы ПВО за неделю нейтрализовали 1 327 украинских беспилотников
15:45
Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город
15:30
Приобретшие гражданство РФ подростки будут принимать присягу
15:14
Хаменеи предрек президенту США судьбу последнего иранского шаха
14:58
В Москве образуются рекордные для января сугробы
14:45
Медведев отметил бурное начало 2026 года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения