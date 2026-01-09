Иран накрывает волна протестов

Юрий Веселов, военный обозреватель

По состоянию на 9 января 2026 года, массовые антиправительственные выступления населения охватили более 20 крупных городов и малых населенных пунктов в провинциях Курдистан, Керманшах, Илам и Западный Азербайджан Ирана. Манифестации все более принимают организованный характер и сопровождаются насильственными действиями как со стороны протестующих, так и силовых структур.

Наиболее активные протесты происходят в ночное время суток, когда на улицы выходят тысячи митингующих. Отмечаются случаи нападения на полицейские участки с целью завладения оружием, а также поджоги служебных автомобилей. По сообщению информационного агентства «Mehr», жертвами нападений стали два офицера иранской полиции. Увечья различной степени тяжести получили более 30 сотрудников правопорядка.

В свою очередь, западные источники пишут о 38 погибших протестующих и более 2 тысяч арестованных активистов.

Наиболее активно и массово проходят демонстрации в районах проживания курдского населения на северо-западе страны и в Белуджистане на юго-востоке. Если в начале выступлений протестующие выступали с социально-экономическими лозунгами, то сейчас все более активно звучат призывы к свержению существующей власти, которую обвиняют в коррумпированности, отсутствии профессионализма, преднамеренному проведению политики изоляционизма и диктатуры.

В свою очередь, руководство Ирана призывает население к спокойствию и недопущению противоправных действий. Для стабилизации острого валютно-финансового кризиса принято решение о вливании в центральный банк страны 275 миллионов долларов от нефтяных, нефтехимических, сталелитейных и других компаний. Финансовым учреждениям выдвинуто жесткое требование запретить импортерам производить обмен иностранной валюты на льготных условиях, получая ее по более низкой цене, чем она доступна простым гражданам. Рассматривается перспектива получения займов у дружественных Ирану государств.

В событиях стало четко просматриваться участие внешних сил и внутренней реакционной оппозиции. Так, в Иранском Курдистане и Западном Азербайджане хозяева магазинов и продуктовых рынков, несмотря на убытки в торговой деятельности, под воздействием угроз со стороны антиправительственных активистов были вынуждены объявить забастовки и закрыть свои заведения. Расследования, проведенные представителями силовиков, выявили довольно многочисленные случаи преднамеренной задержки разгрузки морских транспортов с продуктами и товарами первой необходимости из других государств.

Все более отчетливо просматривается пропаганда израильской разведывательной службы МОССАД, которая распространяет в Интернете и на радио на персидском языке призывы к иранскому населению продолжить выступления против «режима аятолл», обещая всяческую поддержку и помощь еврейского государства.

«Масла в огонь» подливает окопавшийся в США сын бывшего шаха Ирана Реза Пехлеви, который не скрывает своей мечты вернуться в страну в качестве нового монарха, расправиться с иранскими духовными лидерами, которые «завели народ на край пропасти».

С угрозами в адрес правительства Ирана продолжает выступать Дональд Трамп, заявивший во второй раз о готовности «еще в более жесткой форме» повторить удары по персам в случае «появления жертв среди протестующих».

Следует отметить, что иранский народ вновь переживает сложные времена, вызванные введением вторичных экономических санкций против страны. При этом правительство не смогло своевременно и оперативно отреагировать на них в надежде на то, что ООН все же заблокирует предложения Британии, Германии и Франции.

И все же эти осложнения преодолеть возможно. Думается, в сложившихся обстоятельствах военно-политическому и духовному руководству страны необходимо более доверительно относиться к своим союзникам – России, Китаю, государствам ШОС. И ограничить до совершенного минимума поддержку и помощь некогда лояльным Ирану зарубежным военно-политическим организациям, чтобы не тратить свои средства и исключить возможность обвинений Тегерана в организации «исламских революций».

К сожалению, нынешние события чреваты трагическими последствиями по причине активного вмешательства в них внешних сил. И повторение агрессии со стороны Израиля и США сохраняется. И, если бы Иран применил против агрессора в июне 2025 года все имевшиеся военные средства, а не ограничился непонятными полумерами, то вряд ли сионисты и Запад позволили бы приступить к очередной «цветной революции». Теперь уже в Иране.