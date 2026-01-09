Сирийско-израильские переговоры буксуют

Юрий Веселов, военный обозреватель

В ходе шестого раунда сирийско-израильских переговоров в Париже в начале января сторонам не удалось достичь каких-либо результатов в достижении договоренностей по взаимному обеспечению безопасности. Обе делегации согласились продолжить встречи на уровне консультативных групп с участием представителей госдепартамента и Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке.

Прорывным моментом можно считать требование Дональда Трампа к Биньямину Нетаньяху прекратить любые военные действия Израиля на территории Сирии. Столь жесткая позиция американского президента идет в разрез его курса по безусловной поддержке еврейского государства и вызвана, скорее всего, для утверждения своего авторитета и влияния в арабском мире.

Руководство Израиля до настоящего времени никак не отреагировало на требование Трампа, что можно расценивать в качестве пренебрежения к американской позиции.

Переговоры в Париже не удались по причине безусловного требования Тель-Авива по созданию демилитаризованной зоны на юге Сирии и отказа от обсуждения вопроса вывода израильских войск с позиций, захваченных после свержения Башара Асада в декабре 2024 года. Для этого, по убеждению сирийского руководства, должен быть согласован и утвержден четкий график отвода войск.

Что касается США, то Пентагон наладил военное сотрудничество с командованием сирийской армии и с участием других стран «западной коалиции» регулярно проводит совместные атаки против групп боевиков Исламского государства (ИГИЛ, запрещенная в России международная террористическая группировка) и контрабандистов, пытающихся переправить из Ирака в Ливан оружие и военное имущество. Американцы организовали эффективное сотрудничество с сирийцами по линии военных разведок.

Вместе с тем, несмотря на предупреждение Вашингтона и намерения о продолжении переговоров с Сирией, Израиль продолжит провокационные специальные акции в Арабской Республике.