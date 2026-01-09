Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
9 января 2026 / 19:14
Сирийско-израильские переговоры буксуют
9 января 2026 / 17:58
9 января 2026 / 13:15
8 января 2026 / 20:16
/ Ближнее зарубежье / Политика / Саммит G-20 / Политика и религия

Политика
Политика
Токаев поблагодарил Трампа за приглашение на саммит Группы двадцати в Майами
9 января 2026 / 17:14
Токаев поблагодарил Трампа за приглашение на саммит Группы двадцати в Майами
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за приглашение на саммит Группы двадцати (G20) в ходе церемонии вручения верительных грамот новым послом США в Астане Джули Стаффт.

"У нас состоялась дружественная и содержательная беседа с президентом Трампом. Недавно мы провели продуктивный телефонный разговор по многим вопросам, касающимся нашего двустороннего сотрудничества. Я благодарен за приглашение принять участие в саммите G20, который пройдет в конце этого года в США", - приводит пресс-служба президента его слова на церемонии.

Токаев подчеркнул, что его страна "будет делать все возможное для поддержания и укрепления стратегического партнерства с США во многих областях".

В декабре Трамп сообщил, что Казахстан и Узбекистан будут приглашены к участию в качестве гостей в саммите "двадцатки" 2026 года в Майами.

По данным посольства США в Казахстане, Стаффт была утверждена на должность посла в Астане 7 октября прошлого года. В последнее время занимала должность заместителя помощника президента и исполнительного секретаря Совета национальной безопасности. Ранее она также работала в дипмиссиях в России, Эфиопии и Польше. 

