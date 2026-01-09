Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
9 января 2026 / 19:14
Москва
9 января 2026 / 19:14
9 января 2026 / 17:58
9 января 2026 / 13:15
8 января 2026 / 20:16
9 января 2026 / 17:29
Соцфонд России назвал топ-5 имен среди пенсионеров
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Социальный фонд России назвал топ-5 имен среди старшего поколения, в этом списке лидируют Александр, Владимир, Сергей, Татьяна, Валентина, Галина. Об этом говорится в сообщении Соцфонда.

"Топ-5 имен среди старшего поколения: среди мужчин это Александр (8,8%), Владимир (8,9%), Сергей (8,1%), Николай (6,2%) и Виктор (4,9) Среди женщин - Татьяна (7,8%), Валентина (6,0%), Галина (6,0%), Людмила (5,4%) и Елена (5,1%)", - следует из сообщения.

Кроме того, в десятке популярных имен у мужчин оказались Юрий, Анатолий, Михаил, Алексей и Валерий, а среди женщин - Ольга, Наталья, Надежда, Светлана и Лидия, указали в ведомстве.

Отмечается, что имя Александр, которое стабильно занимает позиции в списках как среди пенсионеров, так и среди новорожденных, подтверждает свою вневременную популярность. Имя Михаил, ранее занимавшее восьмое место, теперь возглавляет рейтинг имен для мальчиков, что свидетельствует о возвращении моды на него.

Вместе с тем имя Сергей, занимающее третью позицию среди пенсионеров, не вошло в первую десятку современных имен для мальчиков. Кроме того, имена Татьяна и Галина, когда-то популярные среди женщин, сегодня не соответствуют актуальным трендам, заключили в Соцфонде. 

