Безопасность
Брюссель расценивает удар "Орешником" по Украине как предупреждение ЕС и США
9 января 2026 / 17:44
© Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
Брюссель расценивает удар "Орешником" по Украине как предупреждение ЕС и США и намерен продолжать оказывать военную помощь Украине. С таким заявлением выступила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе.
"Новости об использовании "Орешника" - это эскалация и явное предупреждение Европе и США. Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины и готовиться к следующим шагам, которые обсуждала коалиция желающих", - отметила она.
Некоторое время назад в Минобороны РФ заявили, что нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины, что послужило ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.