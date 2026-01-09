Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
9 января 2026 / 19:14
9 января 2026 / 17:58
9 января 2026 / 13:15
8 января 2026 / 20:16
Брюссель расценивает удар "Орешником" по Украине как предупреждение ЕС и США
9 января 2026 / 17:44
Брюссель расценивает удар "Орешником" по Украине как предупреждение ЕС и США
Брюссель расценивает удар "Орешником" по Украине как предупреждение ЕС и США и намерен продолжать оказывать военную помощь Украине. С таким заявлением выступила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе.

"Новости об использовании "Орешника" - это эскалация и явное предупреждение Европе и США. Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины и готовиться к следующим шагам, которые обсуждала коалиция желающих", - отметила она.

Некоторое время назад в Минобороны РФ заявили, что нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины, что послужило ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. 

