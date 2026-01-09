Отказавшиеся уходить из Алеппо курдские бойцы открыли огонь

Формирования курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) нарушили режим прекращения огня в городе Алеппо, передает агентство SANA.

Сообщается, что СДС "ведут огонь по позициям сил внутренней безопасности вблизи Шейх-Максуд". Вместе с тем, по информации телеканала Al-Ikhbariya, часть бойцов отказалась покинуть курдский квартал в Алеппо и настаивает на продолжении боевых действий.

Ранее стало известно, что силы безопасности страны готовятся "открыть безопасный коридор для вывода формирований СДС из района Шейх-Максуд на северо-восток страны". Предназначенные для курдских бойцов автобусы начали въезжать в курдский квартал для подготовки к их эвакуации. Транспортные средства покинули район после того, как подверглись обстрелу со стороны СДС.

В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии объявило о введении режима прекращения огня в Алеппо. Так, курдским формированиям надлежит покинуть районы Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд, имея при себе только личное легкое оружие. Сирийская армия со своей стороны гарантирует их безопасный вывод.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько пострадали. Сирийская армия в ответ уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в ряде районов Алеппо начался интенсивный обмен ударами.

Согласно последним данным, число жертв обстрелов среди мирного населения со стороны курдской коалиции увеличилось до 9, не менее 55 человек получили ранения.