Мелони заявила, что не верит в военное вмешательство США в Гренландии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не верит в военное вмешательство США в Гренландии. В ходе пресс-конференции по итогам года она отметила, что считает такой сценарий нереалистичным.

"Не верю в возможность военного вмешательства США в Гренландии, чего бы не поддержала. Администрация президента США Дональда Трампа своими весьма напористыми методами привлекает внимание к стратегической важности Гренландии с точки зрения своих интересов и безопасности. Не только в Гренландии, но и во всем регионе Арктики действуют многие иностранные игроки, и США дают сигнал, что не допустят чрезмерного вмешательства со стороны иностранных игроков", - указала премьер.

По ее словам, это и в интересах Европы, хотя дискуссия о притязаниях Соединенных Штатов должна вестись в рамках НАТО. Вместе с тем Мелони заявила, что к концу месяца МИД Италии представит свою стратегию в отношении Арктики.

Ранее Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. В марте 2025 года он выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, акцентируя внимание, что остров является частью королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним Вашингтон взял на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.