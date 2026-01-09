Иран обвинил Израиль и США в организации массовых беспорядков в стране

Израиль и США несут ответственность за масштабные беспорядки в стране. Об этом сказано в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"Хотя волнения последних дней начались с протестов против экономической нестабильности, Израиль направил их в русло дестабилизации ситуации в стране. Недавние высказывания президента США Дональда Трампа лишь подтверждают сговор двух режимов, стремящихся подорвать устои жизни иранского народа. Народ Ирана уже однажды продемонстрировал свою сплоченность в 12-дневной войне с Израилем, заставив врага признать стратегическое поражение. Сегодня тем же единством мы сорвем все их разрушительные планы", - цитирует заявление гостелерадиокомпания исламской республики.

Подчеркивается, что правоохранительные органы Ирана нейтрализуют планы Израиля и США устроить беспорядки в стране. "Работа сил охраны правопорядка в стране нацелена на предотвращение подобных угроз", - указали в иранском Совбезе.

Некоторое время назад Трамп допустил, что США могут нанести "сильный удар" по руководству исламской республики, если сочтут это необходимым. Так он ответил на вопрос журналистов, готовы ли Соединенные Штаты применить силу в случае возможной гибели иранских протестующих.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались протесты торговцев в свете существенного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr информировало о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием.